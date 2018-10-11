Экипажи Су-24М уничтожили колонну военной техники условного противника в устье реки Волга

/Военные новости/

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-24МР авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Волгоградской области, выполнили разведку вдоль реки Волги, где обнаружили колонну военной техники условного противника.

Экипажи самолетов разведчиков Су-24МР передали координаты командиру эскадрильи, после чего было принято решение на применение авиационных средств поражения.

Экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали уничтожение групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику условного противника, маневрирование по уклонению от истребительной авиации условного противника, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме.

Полеты проходили на высотах от 200 м до 1 тыс. м, на скорости до 1 тыс. км/ч. За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

На занятия был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа