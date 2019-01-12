Аэромобильные группы ЮВО закрепляют навыки тактических действий в горах и на побережье Абхазии

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Аэромобильные группы мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к активной фазе подготовки по отработке задач тактического воздушного десанта в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

В ходе учебы на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» военнослужащие групп получают навыки тактических действий, актуальных в современных военных конфликтах, в их числе огневое поражение пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов и высадка десанта на различные рельефы местности.

Аэромобильные группы предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Особенностью новых подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку осуществляют приданные ударные вертолеты армейской авиации ЮВО.

Впервые в военной базе аэромобильные группы были созданы в начале декабря истекшего года, по указанию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Источник: Пресс-службы Южного военного округа