В 58 армии проводится проверка боевой готовности зенитно-ракетного соединения

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Подразделения зенитно-ракетного соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного на Северном Кавказе, поднято по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности.

В соответствии с замыслом проверки военнослужащие на штатной технике приступили к отработке порядка действий согласно боевым расчетам по получению оружия и экипировки, снятию боевой техники с хранения, выходу подразделений на технике из военных городков на полигон.

Комиссия штаба военного округа в течение нескольких дней проверит военнослужащих подразделений по основным предметам обучения, в том числе по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовкам как днем, так и ночью.

Кроме того, подразделения на штатной технике совершат марши общей протяженностью около 100 км, как по дорогам общего назначения, так и по пересеченной местности. В ходе выдвижения на марше военнослужащие отработают вопросы жизнеобеспечения на привалах и остановках, вводные по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомых районах.

Проверки боевой готовности являются важной формой изучения реального состояния дел в войсках. С начала этого года комплексные комиссии штаба ЮВО провели около 10 проверок боевой готовности и боеспособности соединений и воинских частей округа.

Особое внимание при этом уделяется вопросам действий командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и организации системы связи между различными родами войск.

Всего в войсках ЮВО в 2019 году спланированно проведение около 100 проверок боевой готовности соединений и воинских частей военного округа.

Источник: пресс-служба Южного военного округа