Впервые подводные пловцы Каспийской флотилии выполнили стрельбы из специального оружия

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Подводные пловцы противоподводно-диверсионного отряда Каспийской флотилии выполнили стрельбы из специального оружия в рамках отработки учебно-боевых задач под водой на специально оборудованных участках морского побережья в акватории Каспийского моря.

В ходе занятий военнослужащие выполнили упражнения по подводному плаванию в светлое и тёмное время суток в полном водолазном снаряжении. Под водой бойцы ППДО отработали навыки стрельбы из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням. В качестве подводных мишеней использовались специальные ростовые макеты, изображающие водолаза.

Кроме того, в новом учебно-тренажёрном комплексе пловцы морской пехоты отработали действия по оказанию помощи водолазу при получении баротравм различной степени тяжести. Для этого на вооружении отряда стоит специальный комплекс – передвижная декомпрессионная водолазная станция (барокамера) на базе автомобиля КАМАЗ-5320.

Бойцы ППДО обеспечивают безопасность кораблей Каспийской флотилии в пунктах базирования, а также при стоянках на незащищённых рейдах.

Источник: пресс-служба Южного военного округа