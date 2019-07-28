Более 21 тыс. человек посетили мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в День ВМФ России

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Более 21 тыс. человек посетили мобильные пункты отбора по контракту Южного военного округа во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-Морского Флота России.

В Севастополе, Новороссийские и Астрахани состоялись информационно-агитационные акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!».

Все посетители прошли предварительное тестирование на профпригодность, получили консультацию по правилам поступления на военную службу по контракту, социальных льготах и гарантиях, предоставляемых военнослужащим, порядке исчисления денежного довольствия, а также о вакансиях в воинских частях и соединениях на территории ЮВО.

Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части Военно-морского флота, дислоцированные в Крыму, Дагестане и Астраханской области, а также общевойсковые подразделения мотострелковых дивизий ЮВО в Ростовской области и Чечне.

В период проведения информационно-агитационных акций более 2 тыс. человек заинтересовались военной службой по контракту, из них около 300 человек, успешно прошедших первые испытания, подали заявление на заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Источник: пресс-служба Южного военного округа