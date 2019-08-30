На Каспийской флотилии началось специальное учение по видам всестороннего обеспечения Военно-Морского Флота

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На территории Республики Дагестан военнослужащие соединений и воинских частей Каспийской флотилии принимают участие в специальном учении по видам всестороннего обеспечения Военно-Морского Флота.

В ходе учения группа кораблей КФл выполнила переход из пункта базирования в районы морских полигонов в Республике Дагестан в сопровождении рейдовых тральщиков, где военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию подвижных сил РЛС «Подсолнух» на необорудованных позициях, отработают задачи по буксировке корабля, получившего аварийные повреждения.

Также отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами противника (ПДСС) КФл выполнит водолазный осмотр корпусов кораблей и судов, гидротехнических сооружений силами групп боевых пловцов и продемонстрирует боевые упражнения по обнаружению, задержанию и ликвидации подводных диверсионных сил и средств «противника».

Всего к учению привлечено около 1 тыс. военнослужащих КФл, задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники. В Каспийском море на рейде находится более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения КФл, в том числе малые артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Астрахань», ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», противодиверсионный катер «Юнармеец Татарстана», рейдовые тральщики и малые артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель».

Учения завершатся в конце текущей недели, после чего корабельные группировки КФл вернутся в пункты постоянного базирования в Республике Дагестан и Астраханской области.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа