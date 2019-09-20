Расчеты «Искандеров» уничтожили объекты условного противника в горах Северного Кавказа

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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, в ходе тактического учения уничтожили объекты условного противника, выполнив электронные пуски по объектам условного противника в горах.

Ранее подразделения ОТРК «Искандер» в режиме светомаскировки совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию комплексов, определению данных для ракетной стрельбы.

Помимо этого, были проверены навыки расчетов по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время при отсутствии естественного освещения.

Также ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на стартовых позициях, в том числе отразили нападение условных террористов, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков.

Ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи в едином замысле тактического учения в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО.

Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО, которые проводятся на 20 общевойсковых полигонах, привлечено более 10 тыс. военнослужащих, задействовано около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации

Источник: Пресс-служба Южного военного округа