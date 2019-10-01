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Инженеры Южного военного округа переправят через реку танковый батальон на учении воздушно-десантных войск в Волгоградской области

Инженеры мотострелкового соединения Южного военного округа примут участие в тактическом учении с десантно-штурмовым соединением воздушно-десантных войск на полигоне Камышинский в Волгоградской области.

В ходе учения подразделения ВДВ выполнят форсирование водной преграды с использованием боевой машины десанта БМД-2, а инженеры ЮВО организуют переправу танкового батальона и самоходно-артиллерийских установок 2С9 «Нона» через реку в условиях огневого воздействия условного противника.

Всего в тактическом учении примет участие более 2 тыс. военнослужащих десантно-штурмового соединения и инженерных подразделений ЮВО, задействуют порядка 400 единиц военной и специальной техники, более 30 самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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