Россия направляет военных в Египет на учение по ПВО «Стрела Дружбы -2019» 

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Военнослужащие соединения и воинских частей войсковой противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму, впервые примут участие в российско-египетском учении войск ПВО «Стрела Дружбы-2019», которое пройдет с 26 октября по 7 ноября 2019 года на территории Арабской Республики Египет.

Руководство действиями российских военнослужащих в ходе проведения совместного учения возложено на заместителя начальника войск ПВО и авиации ЮВО полковника Валерия Черныш.

«Совместное учение пройдет в три этапа. В ходе первого этапа военнослужащие двух стран проведут слаживание пунктов управления и расчетов боевых машин, слаживание подразделений при выдвижении на стартовые (огневые) позиции, а также выполнение совместных учебных стрельб. На втором этапе учения специалистами войсковой противовоздушной обороны будут отработаны элементы подготовки и ведения боевых действий. Заключительным этапом учения станет практическое выполнение отражения удара воздушного противника подразделениями ПВО», – отметил Валерий Черныш.

Совместное учение пройдет в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2019 год и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа