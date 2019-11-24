В Волгоградском гарнизоне военнослужащие сдали экзамены по ПДД

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Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, имеющие личный автотранспорт, а водители и механики-водители сдали экзамены на знание правил дорожного движения (ПДД).

Водители всех категорий прошли проверку теоретических знаний по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, правил эксплуатации автомобильной и бронетанковой техники в условиях высокогорной местности, гололеда, снегопада и плохой видимости, а также тумана и осадков.

При сдаче практической части под руководством инструкторов по вождению и контролем сотрудников 111 военной автомобильной инспекции (ВАИ) (территориальной), военнослужащие из числа водителей и механиков-водителей выполнили контрольные нормативы различной сложности. Также они были аттестованы по вопросам проверки автотранспорта перед началом движения и эксплуатации в сложных условиях местности и климата.

Прибывшие военнослужащие, не имеющие водительского удостоверения на момент поступления на воинскую службу, имеют возможность по желанию пройти курс обучения и получить водительские удостоверения категории «С», «D» и «Е».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа