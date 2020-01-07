В российской военной базе ЮВО в Абхазии состоялись церемонии по приведению молодых солдат к Военной присяге

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За последние два месяца в российской военной базе Южного военного округа в Абхазии состоялись 6 торжественных церемоний по приведению новобранцев к Военной присяге. Молодые солдаты прибыли в соединение в рамках призыва «Осень-2019».

На церемониях с напутственным словом выступали почетные гости, также присутствовали родственники и близкие новоиспеченных военнослужащих, юнармейцы отряда военной базы.

24 ноября 2019 года в российском соединении в Абхазии состоялось первое торжественное приведение к Военной присяге новобранцев завершенного осеннего призыва.

Всего в рамках осеннего призыва истекшего года в соединении присягнули на верность Родине более 200 молодых солдат.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа