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В Ставрополе новобранцы соединения связи приняли Воинскую присягу

В соединении связи Южного военного округа, дислоцированном в Ставрополе, около 50 новобранцев, призванных на службу осенью 2019 года, торжественно присягнули на верность Родине.

Перед присягой бойцы прошли курс общевойсковой подготовки, изучили уставы, боевые характеристики современного стрелкового оружия, приборов и комплексов управления.

На церемонии, которая завершилась прохождением торжественным маршем и концертом в клубе части, присутствовали родные и близкие солдат, представители духовенства, муниципального образования, а также ветераны военной службы.

Новобранцев разместили в казармах модульного типа. При этом в распоряжении солдат имеются чайные комнаты, спортивные уголки, а также современные комнаты досуга с новейшим мультимедийным оборудованием.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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В Ставрополе новобранцы соединения связи приняли Воинскую присягу

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