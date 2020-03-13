Расчеты «Торнадо-Г» сосредоточенным огнем уничтожили противника под Волгоградом

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Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» мотострелкового соединения Южного военного округа выполнили огневые задачи во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Расчеты вели сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их складам с оружием, командным пунктам, заградительный огонь был применен по движущимся колоннам колёсной техники.

Наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных. Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, выполнены огневые задачи на разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.

В учении, которое продлится до конца марта, принимают участие более 300 артиллеристов ЮВО и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа