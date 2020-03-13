/Военные новости/

Расчеты «Торнадо-Г» сосредоточенным огнем уничтожили противника под Волгоградом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» мотострелкового соединения Южного военного округа выполнили огневые задачи во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Расчеты вели сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их складам с оружием, командным пунктам, заградительный огонь был применен по движущимся колоннам колёсной техники.

Наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных. Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, выполнены огневые задачи на разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.

В учении, которое продлится до конца марта, принимают участие более 300 артиллеристов ЮВО и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Чемпионат Европы по футболу могут перенести на 2021 год из-за коронавируса

"Аэрофлот" продлевает сроки возврата билетов на закрытые в связи с COVID-19 рейсы

Первое заседание рабочей группы по подготовке заседания Госсовета о задачах регионов в сфере общего образования

Первый признак

«Байкал-Сервис» вошел в шорт-лист премии СХ World Awards