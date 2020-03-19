Артиллеристы в горах Абхазии проводят боевые стрельбы по ненаблюдаемым целям

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В рамках занятий по боевой подготовке военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к выполнению упражнений боевых стрельб по отдаленным ненаблюдаемым целям. Впервые к практической стрельбе привлечены военнослужащие, призванные осенью прошлого года.

На горном полигоне Цабал в ходе двустороннего ротного тактического учения специалисты выполняют огневые задачи из самоходных орудий «Акация», гаубиц Д-30 и реактивных систем залпового огня «Град» по легкобронированной технике, живой силе и огневым точкам условного противника.

Поиск целей, корректирование огня артиллерии, а также контроль поражения мишеней осуществляется с применением современных комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотной авиации.

Особое внимание уделяется применению расчетами «кочующих минометов» для быстрого отражения атаки противника. Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, позволяют артиллеристам производить максимально быструю смену позиций во избежание демаскировки и поражения.

Всего в огневых мероприятиях принимают участие около 500 артиллеристов базы ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа