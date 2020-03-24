Снайперы проходят курс спецподготовки в горах Абхазии

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Снайперы российской военной базы Южного военного округа в Абхазии, в рамках проведения тактических полевых занятий, учатся поражать цели из современных винтовок снайперских специальных «Винторез».

В ходе мероприятий на горно-лесистом полигоне Цабал военнослужащие боевыми парами отрабатывают практические навыки стрельбы, синхронный выстрел по групповым мишеням (манекен) на дальностях до 500 м. Основная задача – ликвидировать условного противника в бронежилете и при этом остаться незамеченными.

Ранее на занятиях снайперов базы обучили навыкам длительного пребывания на наблюдательной позиции в ожидании противника в неподвижном состоянии, осуществлять разведку целей и определять расстояния до них с применением различных современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносные лазерные приборы разведки ЛПР-3.

Всего в полевой учебе принимают участие около 100 военнослужащих соединения, задействовано до 200 единиц стрелкового оружия – снайперские винтовки «СВД», «СВ-98» и другое вооружение.

ВСС «Винторез» оснащена дневной и ночной оптикой, бронебойными патронами и интегрированным устройством для ведения скрытной (бесшумной и беспламенной) стрельбы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа