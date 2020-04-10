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В ЮВО определен порядок отправки демобилизованных военнослужащих в условиях ограничений на перемещение

В войсках Южного военного округа (ЮВО) определен порядок увольнения в запас военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки.
В связи с введенными ограничениями на перемещение граждан в отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в период повышенной опасности распространения новой коронавирусной инфекции, командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поручил подчиненным командирам соединений и командующим объединениями проработать с администрациями местных органов власти и транспортными организациями решение на своевременную отправку к местам проживания,
уволенных в запас, военнослужащих в связи с окончанием срока службы.
Военнослужащим, проживающим поблизости с воинскими частями, в регионах, где нет строгих ограничений на перемещение граждан на личном транспорте, разрешено убывать вместе с приехавшими за ними родственниками. Большинство демобилизованных военнослужащих будут отправлены к местам своего проживания железнодорожным, либо автобусным транспортом.
При этом, представители командования воинских частей организуют приобретение билетов и доставку военнослужащих на вокзалы для посадки непосредственно в пассажирские вагоны, либо междугородние автобусы.
В случае невозможности уволенным военнослужащим приобрести билеты из-за временной отмены рейсов в нужных направлениях, им предложат остаться в расположении воинской части. Уволенные в запас военнослужащие должны будут написать рапорт, на основании которого их оставят в списках личного состава подразделений с сохранением всех видов довольствия.
Ранее сообщалось, что отправки молодого пополнения в воинские части сборными пунктами субъектов РФ начнутся после 20 мая с.г.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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