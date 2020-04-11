/Военные новости/

Экипаж БМП-2 ЮВО из Армении представит округ на всеармейских соревнованиях конкурса «Суворовский натиск»

Экипаж боевых машин пехоты БМП-2 российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Армения, одержал победу и представит ЮВО на всеармейских соревнованиях«Суворовский натиск».
Состязание среди лучших мотострелковых экипажей ЮВО было проведено между командами российской военной базы ЮВО из Армении и 58 общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе. Соревнование прошло на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
По итогам эстафетной гонки с препятствиями и выполнением стрельб, лучшей среди мотострелковых подразделений, в конкурсе «Суворовский натиск», стала команда ЮВО из Республики Армения. Почетное второе место заняли военнослужащие 58 общевойсковой армии.
Награды победителям и призерам «Суворовского натиска» на церемонии закрытия окружного этапа конкурса вручил заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Экипажи БМП-2, одержавшие победу в окружном этапе, продолжат
интенсивную подготовку и представят ЮВО на всеармейских соревнованиях.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

КГИК окажет поддержку студентам

РЕН ТВ покажет самый обсуждаемый бой года

Экипаж БМП-2 ЮВО из Армении представит округ на всеармейских соревнованиях конкурса «Суворовский натиск»

В условиях карантина #мывместе

Прокуратурой Центрального района г. Сочи утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении недобросовестного застройщика