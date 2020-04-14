Выступления команд окружного этапа АрМИ-2020 в ЮВО будут оцениваться в режиме онлайн по видеотрансляции

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В Южном военном округе (ЮВО), в условиях соблюдения требований по недопущению распространения вирусных инфекций, все конкурсы окружного этапа АрМИ-2020 пройдут в режиме онлайн-контроля по средствам видеоконференцсвязи.

С помощью статично установленных видеокамер и непрерывно совершающих облет комплексов беспилотной авиации трансляция видеосигнала будет поступать членам жюри непосредственно с мест выступлений команд из пунктов их постоянной дислокации.

С этой целью связисты ЮВО использовали новейшую аппаратуру из состава мобильного комплекса видеотрансляции, а также станцию спутниковой связи «Аурига». Видео с соревнований будет транслироваться непрерывно по выделенным каналам связи VPN.

В течение месяца в войсках ЮВО предстоит провести окружной этап 13-ти конкурсов: «Соколиная охота», «Чистое небо», «Открытая вода», «Уверенный приём», «Полевая кухня», «Мастера автобронетанковой техники», «Мастер- оружейник», «Военное ралли», «Страж порядка», «Дорожный патруль», «Верный друг», «Воин мира» и «Эльбрусское кольцо» на полигонах и приказарменной учебно-материальной базе соединений и воинских частей на территории республик Северного Кавказа, в Ростовской и Волгоградской областях, на Кубани и в Крыму.

В период с 7 по 10 апреля с.г. на общевойсковом полигоне Прудбой в ЮВО завершился окружной этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Отборочные этапы конкурсов в ЮВО проходят на 30 полигонах и учебно- тренировочных комплексах, в состязаниях задействовано почти 4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Источник: https://function.mil.ru/