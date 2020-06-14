Военнослужащие высокогорных подразделений научатся выживать в горах Приэльбрусья

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Более 50 военнослужащих высокогорных подразделений ВС РФ приступили к занятиям на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В течение месяца опытные инструкторы будут проводить занятия с военнослужащими по преодолению наиболее опасных участков в составе групп и организации стоянок в высокогорье, применению альпинистского снаряжения при преодолении горных и водных препятствий, скалолазанию.

В ходе основного этапа подготовки военнослужащие преодолеют перевальные переходы от 3 до 5 дней, а также совершат восхождение на вершины от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. м в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

На практических занятиях каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам в короткие сроки обнаружить попавшего в беду человека.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа