Зенитчики на Кубани отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов на учении по плану внезапной проверки боеготовности

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Зенитно-ракетная часть четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная на Кубани, была поднята по сигналу «тревога» в рамках внезапной проверки и совершила марш на боевые позиции.

В ходе тактико-специального учения расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов. Личный состав успешно выполнил учебно-боевую задачу, защитив критически- важные объекты на черноморском побережье от нападения условного противника.

Учение зенитчиков проводится в рамках внезапной проверки боевой готовности воинской части. Подразделения зенитно-ракетных войск отработали более 10 нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения, отражение атак диверсионно- разведывательных групп и оперативную смену огневых позиций после выполнения ракетных пусков.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm