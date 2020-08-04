Военнослужащие в Абхазии выполнят новые упражнения по поражению малоразмерных БЛА из стрелкового оружия

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В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии вводятся новые упражнения боевой подготовки по поражению из стрелкового оружия воздушных малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Первыми стрельбу по БЛА освоят мотострелковые подразделения базы. Мотострелки выполнят стрельбу из укрытий в ходе оборонительного боя в условиях горно-лесистой местности из автоматов и пулеметов короткими очередями.

Военнослужащие получат практику выявления разведывательных дронов и отточат навыки ведения прицельной стрельбы по малоразмерным воздушным целям. Целями станут специально разработанные подвесные мишени, перемещающиеся горизонтально относительно стрелка. Цели имитируют несколько видов БЛА самолетного и квадрокоптерного типов.

Новые упражнения по борьбе с БЛА основаны на анализе современного боевого опыта и соответствуют развитию тактики применения общевойсковых подразделений в ЮВО.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm