/Военные новости/

Военнослужащие в Абхазии выполнят новые упражнения по поражению малоразмерных БЛА из стрелкового оружия

В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии вводятся новые упражнения боевой подготовки по поражению из стрелкового оружия воздушных малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Первыми стрельбу по БЛА освоят мотострелковые подразделения базы. Мотострелки выполнят стрельбу из укрытий в ходе оборонительного боя в условиях горно-лесистой местности из автоматов и пулеметов короткими очередями.

Военнослужащие получат практику выявления разведывательных дронов и отточат навыки ведения прицельной стрельбы по малоразмерным воздушным целям. Целями станут специально разработанные подвесные мишени, перемещающиеся горизонтально относительно стрелка. Цели имитируют несколько видов БЛА самолетного и квадрокоптерного типов.

Новые упражнения по борьбе с БЛА основаны на анализе современного боевого опыта и соответствуют развитию тактики применения общевойсковых подразделений в ЮВО.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Шампанское – только из Шампани? Всегда ли марка – это знак качества

На Кубани направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

В Геленджике стартовала благотворительная акция МВД России «Помоги пойти учиться»

В Краснодаре перед судом предстанут участники конфликта на улице Ставропольской, обвиняемые в хулиганстве, убийстве мужчины, а также совершении ряда других преступлений

В Краснодарском крае 57-летний водитель погиб, врезавшись в дерево