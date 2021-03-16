Расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» Каспийской флотилии уничтожили корабли противника

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На полигоне Турали в Дагестане расчеты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии выполнили электронные пуски ракет по кораблям условного противника.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи военнослужащие совершили марш на полигон, где отработали нормативы по развертыванию комплексов, определению данных для электронных пусков крылатых ракет по морской цели, перевод комплексов из походного положения в боевое, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Экипажи батарей управления развернули самоходный командный пункт управления связи «Минерал» (СКПУС) в боевое положение, выполнили боевое слежение за надводной обстановкой в акватории Каспийского моря и произвели электронные пуски ракет по кораблям условного противника.

Кроме того, военнослужащие выполнили задачи оперативной смены позиций и выход из-под ответного удара условного противника.

На завершающем этапе учения экипажи противокорабельных комплексов «Бал» совершили марш в район восстановления боевой способности.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 200 военнослужащих БРК, было задействовано порядка 20 единиц военной техники, в том числе стартовые пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, самоходные командные пункты управления связи и военные тягачи Урал-4320.

Справочно:

Комплекс «Бал» предназначен для сил береговой обороны с целью защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа