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Депутат Госдумы Иван Демченко: сейчас  время активных решений для каждого из нас!

К помощи бойцам подключились во всех муниципалитетах края. О том, как эта работа организована в Славянском избирательном округе депутат Госдумы Иван Демченко обсудил с представителями районных активистов.

 

В Темрюкском районе открыты  мастерские помощи фронту.  Волонтёры делают маскировочные сети, тактические носилки, окопные свечи и другие предметы для нужд специальной военной операции, – рассказывает доброволец из Темрюкского района Юлия Коваленко.

Мастерская стала своеобразным центром притяжения неравнодушных людей. Здесь проводят мастер-классы по изготовлению окопных свечей, собирают банки, картон и парафин для них, учат вязать носки, сушить «правильные» сухарики с чесноком, собирают лекарства для военных и другие необходимые вещи.

Неравнодушных темрючан Иван Иванович поблагодарил за труд и поддержал, выделив средства для приобретения материала для сетей.

Волонтеры и активисты района выражают сердечную благодарность Ивану Ивановичу Демченко за  помощь.

Собранные вещи Юлия Коваленко передаёт местному Привалу, откуда их перевезут на фронт.

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