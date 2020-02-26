Будущее медицины – за нанороботами?

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25 февраля исполнилось 56 лет со дня проведения первой успешной операции по коронарному шунтированию. Теперь это одна из самых распространенных в мире процедур по предотвращению инфаркта, которая носит имя своего создателя – советского хирурга Василия Колесова.

В России сегодня не хватает специалистов на стыке наук, рассказал в интервью радио Sputnik научный руководитель Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Андрей Кабашин.

"Исторически сложилось, что физики – это физики, химики – химики, а биологи – это биологи. И в этом смысле наш институт, который был создан три с половиной года назад в рамках МИФИ, является одной из попыток заполнить этот пробел. То есть обучать инженеров-физиков, хотя у нас и химии очень много, для биомедицины. И мы занимаемся в основном нанороботами, которые будут находить болезнь и лечить ее. Сами биологи не могут справиться с такими задачами", – рассказал Андрей Кабашин.

Будущее – за наномедициной и нанороботами, считает эксперт.

"В идеале это будет такая "подводная лодка", которая запускается со всеми диагностическими и терапевтическими возможностями. И она уже внутри организма разбирается где и что нужно починить", – рассказал Андрей Кабашин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/