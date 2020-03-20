Как можно водкой победить вирус?

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Спирт может помочь в борьбе с вирусом, но только в одном случае.

Самым эффективным способом профилактики новой коронавирусной инфекции является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье водой с мылом, разъясняет ВОЗ.

Спиртовые растворы помогают эффективно бороться с инфекциями ? но применять их следует исключительно наружно и ни в коем случае не внутрь, отметил нарколог Василий Шуров.

"Водка не поможет от коронавируса, ну только если умрешь счастливым в опьянении ? и все. Если водкой протирать разные поверхности и руки, то вирусу придется не сладко. А состояние опьянения ослабит иммунитет и нарушит работу печени. Мне кажется, что если вдруг инфекция попадет, а человек в алкогольной интоксикации, то два фактора совпадут, и это ухудшит ситуацию", – сказал Василий Шуров.

По его словам, стандартные меры против распространения инфекций хорошо известны, а выдумывать рецепты "внутреннего обеззараживания" при помощи алкоголя будут только те, кому нужен лишний повод выпить.

"Всем мероприятиям против инфекции уже 100 лет. Надо мыть руки, избегать скоплений людей, перестать собираться и чихать друг на друга. А выпивать из-за коронавируса – это путать причину и повод. Если у человека алкогольная зависимость, то, конечно, он уцепится за возможность и найдет этому социально приемлемый предлог в том, что он "защищается от инфекции"", – полагает Василий Шуров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/