Хлор и антибиотики. Роскачество проверило куриное филе

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Эксперты Роскачества проверили 15 торговых марок куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку на антибиотики, гормоны роста, влагоудерживающие компоненты, микробиологическую безопасность и пищевую ценность (исследование есть в распоряжении радио Sputnik).

В 9 из 15 проверенных образцов содержался хлороформ. Это, скорее всего, говорит о недоочистке воды, рассказал радио Sputnik технический директор ООО "Лабтех", инженер лаборатории доклинических исследований МФТИ Юрий Афанасьев.

"Выявленные концентрации хлороформа говорят скорее о недоочистке водопроводной воды на предприятиях. Это не имеет ничего общего с советской обработкой хлором, когда тушки на производстве макали в "хлорную баню", – считает Юрий Афанасьев.

Исследования на содержание в мясе антибиотиков выявило их следы в 10 товарах, при этом у двух из них на этикетке имеется надпись "Без антибиотиков".Следы антибиотиков, а точнее следы лекарственных средств ветеринарного применения, допускаются законодательством и не представляют риска для здоровья потребителей – их количество очень ограничено и не оказывает эффекта привыкания, рассказал радио Sputnik заместитель руководителя национальной мясной ассоциации Максим Синельников.

"В законодательстве установлены максимально допустимые уровни (МДУ) веществ, что при их соблюдении гарантирует безопасность продукции для потребителя. МДУ устанавливаются в результате глубоких научных исследований ученых всего мира. Действующие в РФ уровни гармонизированы с международным законодательством, и даже нередко они более жесткие, чем уровни, установленные в международных стандартах и требованиях. Уровни позволяют контролировать безопасность продукции и производителю, и государственным органам контроля", – считает Максим Синельников.

В Роскачестве отметили, что ни у одной торговой марки не было обнаружено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки, а также нитритов, консервантов, химических растворов и ГМО.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/