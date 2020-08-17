Хабаровские медики поддержали отставку министра здравоохранения

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Министр здравоохранения Хабаровского края отправлен в отставку. Почему это правильно решение, рассказал радио Sputnik клинический фармаколог, доктор медицинских наук Салават Сулейманов.

Александр Витько лишился поста министра здравоохранения Хабаровского края после 13 лет работы, сообщают РИА Новости со ссылкой на местное правительство. В отставку его отправил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев.

Причиной увольнения называют неудовлетворительную работу краевого Минздрава. С такой оценкой согласен и местный врач Салават Сулейманов. В интервью радио Sputnik он объяснил, что отставки Витько ждали уже очень давно.

"Здравоохранение в нашем крае не дружелюбно по отношению к людям. Это действительно так. Многие годы это направление возглавлял Витько, но всем казалось, что он будет отставлен еще во времена Шпорта (губернатор Хабаровского края с 2009 по 2018 год - ред.), а вот сейчас это случилось. Мне кажется, что Дегтярев уловил настроения значительной части населения Хабаровского края", - рассказал доктор медицинских наук.

На место отставленного Витько назначили Евгения Никонова. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам, но новая позиция ему подходит намного лучше, считает Салават Сулейманов.

"У нас большая надежда на нового министра. Он выпускник Дальневосточного медицинского университета. Евгений Никонов доктор медицинских наук, и медицина – это его хлеб. Он здесь работал, и мне пришлось с ним поработать. Я был ректором института повышения квалификации специалистов здравоохранения, а он был приглашен на должность заведующего кафедрой. Очень энергичный человек. Он умеет вычленить главное в поставленной цели", - уточнил медик в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/