Низкий поклон за самоотверженность

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В ходе региональной недели депутат Госдумы Владимир Синяговский провел встречу с ветеранами здравоохранения Кубани. Разговор начался с поздравлений с профессиональным праздником.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Здравоохранение – приоритетное направление политики в области социального развития страны и края. Высокий профессионализм медицинских работников является залогом укрепления и развития системы здравоохранения.

Ваш ежедневный труд, душевное тепло, внимание, которое вы оказываете людям, достойны глубокого признания и заслуживают самой высокой оценки.

Уверен, что вы сохраните и приумножите лучшие традиции российских медиков и впредь будете достойно выполнять свой профессиональный долг, обеспечивать население высококвалифицированной медицинской помощью.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашем не легком труде!" - отметил Владимир Синяговский.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества профсоюзной организации и ООКК "Мир без границ" в вопросах организации досуга.