Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» пройдет в Краснодарском крае

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Ставшая узнаваемой в любом уголке страны Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске.

Команда квалифицированных экспертов проедет по большим и малым населенным пунктам 50 российских регионов, чтобы снова и снова напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции. Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования (МПТ) - брендированных автомобилей белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» на бортах проводится чтобы привлечь широкое внимание к вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения ВИЧ-инфекцией и мотивировать людей пройти тестирование на ВИЧ.

15 и 21 июля тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 3 городах Краснодарского края: Краснодаре, Ейске, Армавире. Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ, эксперты Экспедиции просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о действенных мерах защиты. В период проведения Акции в регионе пройдут уже хорошо зарекомендовавшие себя информационно-разъяснительные мероприятия для медицинских специалистов, для родителей учеников старших классов.

В этом году партнерами Акции вновь стали Горьковский автомобильный завод , а также компания «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», которая безвозмездно предоставила 30 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ и барьерные средства защиты бренда Durex для каждого прошедшего тест на ВИЧ.

Учитывая важность работы в ключевых группах населения, в рамках Акции особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. НКО помогают создавать условия по снижению рисков заражения ВИЧ в ключевых группах населения, корректного и достоверного информирования о способах защиты и важности приема терапии. Для поддержки и дальнейшего распространения наиболее эффективных практик и методов работы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Минздрав России проводит конкурс социальных проектов среди НКО (подробнее о Конкурсе см. на сайте o-spide.ru).

Пандемия COVID-19 приучила нас к максимальным мерам личной безопасности. С 2020 года все мероприятия в рамках Акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Дополнительные материалы по теме ВИЧ/СПИДа, информация об акции и подробный маршрут Экспедиции размещены на сайте o-spide.ru.

Время и место проведения тестирования:

15 июля

Краснодар

Время: 10:00 – 16:00

Адрес: г.Краснодар, ул. Красная, д.56 (Сквер Жукова).

15 июля

Ейск

Время: 10:00 – 16:00

Адрес: г.Ейск, ул.Свердлова, д.100 (у гостиного двора).

21 июля

Армавир

Время: 10:00 – 16:00

Адрес: г.Армавир, Центральная Площадь (пересечение улиц Ленина/Кирова).