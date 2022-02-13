Бактерии сальмонеллы обнаружены в мясе свинины

/Здоровье/

Специалистами отдела бактериологии, паразитологии и питательных сред ФГБУ «Краснодарская МВЛ» при проведении бактериологических исследований мяса свинины охлажденного обнаружены бактерии рода Salmonella.

Информация о выявленном несоответствии размещена в авто­ма­ти­зи­ро­ван­ной системе «Веста» путем заполнения формы 4-Вет В, «Срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных и санитарных правил и норм» и направлена в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер.

Сальмонеллез – инфекционная болезнь, вызываемая различными серотипами бактерий рода Salmonella, характеризуется разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного носительства до тяжелых септических форм. В большинстве случаев cальмонеллез протекает с преимущественным поражением органов пищеварительного тракта (гастроэнтериты, колиты).

Сальмонеллез человека возникает при прямом и непрямом контакте с инфицированными животными, с продуктами, полученными от них, их секретом, но наиболее частыми источниками сальмонелл является инфицированное мясо, домашняя птица, сырое молоко, яйца и продукты из них.

Профилактика заболевания:

Мыть руки перед едой – правило, знакомое с детства, является самым действенным для профилактики сальмонеллеза и прочих кишечных инфекций.

Отдельный нож для сырого мяса и рыбы. Это же касается и разделочной доски, которую вместе с ножом после использования следует тщательно мыть и ополаскивать кипятком.

Не есть плохо прожаренное мясо – его следует готовить как минимум 1 час.

Не есть гоголь-моголь и не пить сырые яйца.

Пить только пастеризованное и кипяченое молоко.

Избегать покупки мясных и молочных продуктов в сомнительных торговых точках.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»