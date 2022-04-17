Депутат Госдумы Иван Демченко: Поддержка медицины — одна из антисанкционных мер

/Здоровье/

Фармацевтические компании будут поддержаны субсидиями. Правительство во взаимодействии с Госдумой разрабатывает способы оказания помощи предприятиям, разрабатывающим эталонные образцы жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

На такие разработки будут направлены гранты. Постановление о создании в России собственной базы стандартных образцов подписано Правительством.

Первые выплаты субсидий будут направлены российским фармацевтическим компаниям в общем объеме 300 миллионов рублей.

? Сегодня важно поддержать отечественных фармацевтов. Предполагается, что это позволит создать не менее 300 образцов лекарственных средств. В условиях санкций нам необходимо предусмотреть всё возможное для сохранения здоровья россиян, — прокомментировал Иван Иванович.

#командаДемченко