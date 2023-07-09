/Здоровье/

Депутат Госдумы Иван Демченко:  обучение подростков навыкам оказания первой помощи должно быть системным…

В рамках реализации проекта «Женское движение» партии «Единая Россия» для ребят, посещающих военно-патриотическую площадку «Допризывник», проводятся уроки оказания первой неотложной помощи. 

 

Представители Славянского местного отделения Российского Красного Креста показали ребятам, как правильно наложить повязку «Чепец», как делать непрямой массаж сердца на муляжах и о других способах оказания помощи. 

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность проведения подобных занятий на постоянной основе во всех муниципалитетах Кубани. 

- Возможно, в юном возрасте ребята воспринимают такие уроки, не допуская мысли, что знания могут пригодиться. Но задача педагогов и наставников в доступной форме донести важные знания и включить подростков в познавательный процесс для воспитания в них, прежде всего, уверенности в своих силах при любой ситуации, - отметил Иван Иванович.

Просмотров: 93 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Депутат Госдумы России Иван Демченко на встрече с избирателями начал разговор со слов поздравления земляков с Днём рыбака

Депутат Госдумы Иван Демченко:  обучение подростков навыкам оказания первой помощи должно быть системным…

В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко обсудил этапы строительства образовательных учреждений в Крымском районе.

Депутат Госдумы Иван Демченко: Власть обязана обеспечить конкурентную среду на рынке интернет-провайдеров... 

Депутат Госдумы Иван Демченко: строительство школ на Кубани идет интенсивно…