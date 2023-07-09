Депутат Госдумы Иван Демченко:  обучение подростков навыкам оказания первой помощи должно быть системным…

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В рамках реализации проекта «Женское движение» партии «Единая Россия» для ребят, посещающих военно-патриотическую площадку «Допризывник», проводятся уроки оказания первой неотложной помощи.

Представители Славянского местного отделения Российского Красного Креста показали ребятам, как правильно наложить повязку «Чепец», как делать непрямой массаж сердца на муляжах и о других способах оказания помощи.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность проведения подобных занятий на постоянной основе во всех муниципалитетах Кубани.

- Возможно, в юном возрасте ребята воспринимают такие уроки, не допуская мысли, что знания могут пригодиться. Но задача педагогов и наставников в доступной форме донести важные знания и включить подростков в познавательный процесс для воспитания в них, прежде всего, уверенности в своих силах при любой ситуации, - отметил Иван Иванович.