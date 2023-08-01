Врач назвала три причины появления сильного запаха пота

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Запах пота может стать более выраженным из-за определенных нарушений здоровья, предупредила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. В интервью она рассказала о вероятных причинах появления этого симптома.

Потоотделение позволяет организму не перегреваться, это естественный процесс. Однако от здорового человека ничем не должно пахнуть, считает доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, усиление запаха пота может быть связано с каким-то патологическим состоянием.

"Люди с определенными заболеваниями по-особенному пахнут. Например, если женщина замечает, что у нее запах пота изменился, стал резким, мужским, это чаще всего говорит о повышении уровня андрогенов (мужские половые гормоны, – ред.). Если для мужчины это как бы подчеркивает его маскулинность, то для женщин тут нет никакой радости. Хотя, если у мужчины запах пота стал более резким, чем раньше, это тоже может говорить о гормональном дисбалансе. В таком случае надо идти на прием к врачу и сдавать анализы", – отметила Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

Вторая возможная причина усиления запаха пота – грибок, продолжила врач.

"Иногда от человека начинает исходить кисловатый запах пота. Это может быть связано с грибковой инфекцией в подмышечных впадинах или в промежности. Причем это может говорить о выраженной болезни, с изменением кожных покровов. Если появился такой запах, необходимо обратиться к врачу", – посоветовала Зухра Павлова.

Третьей причиной изменения запаха пота может быть диабет, добавила эндокринолог.

"Это прежде всего диабет первого типа, потому что там очень высокий уровень глюкозы в крови, организм не справляется с ее переработкой, потому что инсулина не хватает. Кожа – это один из вариантов выведения всего негативного из организма, если почки, кишечник, печень с этим не справляются. И если глюкозы слишком много, она будет оказываться в том числе в потовыводящих каналах. Есть такой этап заболевания, когда эта глюкоза превращается в сорбитол, и кожа больных людей приобретает сладковатый запах", – объяснила Зухра Павлова.

Источник: радио Sputnik