Сохранение здоровья россиян – одно из приоритетных направлений работы исполнительной и законодательной власти

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Иван Демченко в ходе региональной недели встречу с активом рассказал о законодательной деятельности парламента:

«Регулярно встречаюсь с родителями, медиками, экспертами, получая прямую обратную связь и инициативы по улучшению законодательства.»

Как отметил депутат Госдумы, на завершившейся весенней сессии приняты ряд важных поправок в сфере охраны здоровья.

«После введенных в отношении нашей страны западных санкций были опасения перебоев в поставках импортных лекарств. Пессимисты предрекали пустые полки аптек. Этого не произошло. Для сохранения стабильной ситуации в фарминдустрии упрощен ввоз иностранных препаратов – российским производителям лекарств разрешено использовать субстанции из реестра ЕАЭС, в который вместе с Россией входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия,» - поделился Иван Демченко.

Очень важная законодательная инициатива – запрет продажи несовершеннолетним электронных сигарет. Вейпы на рынке появились несколько лет назад и в законодательстве отсутствовало понятие "безникотиновая жидкость" и ограничения для табачной продукции на них не распространялись.

Теперь электронные сигареты запрещено продавать лицам до 18 лет. Как и сигареты их нельзя демонстрировать на витринах торговых сетей. Законодательно введен запрет на выпуск никотиносодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих зависимость потребителей.

Параллельно в разы увеличены штрафы за вовлечение подростков в курение сигарет, кальянов, вейпов и айкосов. Если ранее для магазинов он составлял 300 тысяч, теперь до 600 тысяч рублей.

В июне 2023 года страну потрясла новость о массовом отравлении метанолом из алкогольного напитка компании "Мистер Сидр" – пострадали более 100 человек, почти 40 скончались. Теперь за нарушения при производстве пива, сидра и других слабоалкогольных напитков введены серьезные штрафы и конфискация оборудования, в том числе с административным приостановлением деятельности.

«По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Государственная Дума стремится максимально оперативно реагировать на возникающие вызовы, создавая правовую базу для качественного повышения уровня жизни россиян. В том числе в сфере защиты здоровья,» - подвёл итог разговора Иван Иванович.