В рамках проекта "Первая помощь" школьники Темрюка получили практические знания

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В конце февраля российское движение детей и молодежи "Движение первых" запустило проект "Первая помощь" – школьники и студенты по всей стране получают важные медицинские знания, которые в будущем могут помочь им спасти чью-то жизнь.

В рамках региональной недели такой проект стартовал в Темрюкском районе, сообщил представляющий Краснодарский край в Государственной Думе депутат Иван Демченко.

В оздоровительно-образовательном центре Темрюка прошли занятия группы "Коррекционная гимнастика". Педагог дополнительного образования Людмила Геннадьевна Подлеснова рассказала о необходимости знаний и умений по оказанию доврачебной помощи. Также она провела для школьников мастер-класс по наложению жгутов и повязок.

"Знания, полученные в рамках практического проекта "Первая помощь" в будущем могут помочь ребятам спасти чью-то жизнь, поэтому важно, чтобы такие полезные занятия проходили на системной основе", - добавил депутат Иван Демченко.

Политик подчеркнул, что сегодня созданное по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина "Движение первых" объединяет несколько миллионов юношей и девушек по всей стране.