Кто «заразил» Россию энцефалитными клещами?

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«Сезон клещей» – так называют тёплое время года во многих областях России. «Засекреченные списки» выяснили, откуда в нашей стране могли появиться разносчики смертельных заболеваний.

В этом году российские учёные обнаружили новую разновидность клещевого энцефалита. Вирус воздействует на организм, проникая прямо в мозг человека. Специалисты продолжают изучать заболевание. Уже известно, что этот вид вируса сочетает в себе сразу несколько штаммов энцефалита, включая смертельный – сибирский.

Но откуда в России взялись насекомые, которые распространяют такую страшную болезнь? По одной из версий, смертельно опасный энцефалитный клещ – творение человеческих рук.

«В 30-х годах японцы создали отряд 731, который занимался непосредственно биологическим оружием, – рассказал Игорь Никулин, эксперт Высшего экологического совета при Комитете по экологии и природопользованию. – Они экспериментировали с иксоидными клещами – и сделали их переносчиками энцефалита. Создали этого самого энцефалитного клеща. С помощью которого им удалось уже в 30-е годы заразить большие территории советского Дальнего Востока».

После укуса энцефалитного клеща в кровь человека также могут проникнуть туляремия, болезнь Лайма, возвратный тиф и другие опасные инфекции. Год от года насекомое занимает всё большие территории. Ежегодно от его нападений страдают тысячи россиян.

«Если посмотреть карты распространения энцефалитного клеща 60-70-х годов и сравнить их с нынешними, можно обратить внимание, что ареал его расширяется. И сейчас он встречается и в Смоленской области, и в Тверской», – отмечает эксперт Андрей Туманов.

В новом выпуске программы «Засекреченные списки» зрители увидят необычных и опасных существ со всего света.

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Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям